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Türkiye'ye transfer olamadan tutuklandı!

Yeni Malatyaspor'un gündemindeki Fulham'ın golcüsü Aboubakar Kamara, tesislerde bir çalışan ile tekme tokat kavga ettikten sonra ''adam yaralama'' iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Türkiye'ye transfer olamadan tutuklandı!
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23 Ocak 2019 21:02
Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya çok yaklaştığı Fulham'ın forveti Aboubakar Kamara, transfer görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde ''adam yaralama'' suçundan tutuklandı.

Kamara'nın Fulham tesislerinde bir çalışan ile tekme tokat kavga ettikten sonra çalışanı ağır şekilde yaraladığı ve bu yüzden tutuklandığı belirtildi.

İLK VUKUATI BU DEĞİL

Hırçın yapısıyla dikkat çeken golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşı Mitrovic ile saha içinde forvet kavgası yapmış ve topu bırakmayıp penaltıyı kendisi kullanmıştı. Kullandığı penaltıyı kaçıran Kamara için teknik direktör Claudio Ranieri, maçın ardından ''Onu öldürmek istiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

Aynı Kamara, yine geçtiğimiz günlerde Mitrovic ile yoga dersi sırasında tekme tokat kavga etmişti ve tepki toplamıştı.

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