Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi

Türkiye Karate Federasyonu, 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenmesi planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun faaliyet takvimindeki yoğunluk sebebiyle 24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelenmiştir. Belirlenecek yeni yer ve tarih ilerleyen günlerde duyurulacaktır." denildi.





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