Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi

24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenmesi planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın ertelendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi
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14 Şubat 2022 14:51
Türkiye Karate Federasyonu, 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenmesi planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun faaliyet takvimindeki yoğunluk sebebiyle 24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelenmiştir. Belirlenecek yeni yer ve tarih ilerleyen günlerde duyurulacaktır." denildi.

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