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Türkiye, U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD'ye karşı mağlup oldu

Millilerimiz, Hırvatistan'da düzenlenen U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Amerika'ya 3-1 mağlup oldu ve grubunu 4. sırada tamamladı. Millilerimiz son 16 turunda Hırvatistan ile karşılaşacak.

calendar 08 Temmuz 2025 09:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye, U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD'ye karşı mağlup oldu
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Türkiey, U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında ABD'ye 3-1 yenilerek grubunu 4'üncü sırada tamamladı.

Hırvatistan'da düzenlenen U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında ABD ile Türkiye karşı karşıya geldi. Osijek kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, ABD'ye 25-19, 20-25, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Toplamda 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, grubunu 4'üncü sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
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