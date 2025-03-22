U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere U19 ile golsüz eşitlikle sonuçlandı.
U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi.
Maçta gol sesi çıkmadı ve U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile golsüz berabere kaldı.
İlk maçta da Portekiz U19 ile 2-2 berabere kalan Ay-yıldızlılar, puanını 2'ye çıkardı. U19 Milli Futbol Takımı, grupta 3'üncü maçında 25 Mart Salı saat 22.00'de Galler U19 ile karşı karşıya gelecek.
Deeside College Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetti. Maqedonci'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Klittle-Lundgren ile Gallerli hakem Ethan Goatley üstlendi.
Türkiye U19, İngiltere U19 maçı sessiz sedasız
U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere U19 ile golsüz berabere kaldı.
U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere U19 ile golsüz eşitlikle sonuçlandı.
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