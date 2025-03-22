Türkiye U17 Milli Takımı, Çekya ile yenişemedi

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur 2. maçında Çekya ile 1-1 berabere kaldı.



İsviçre'nin Baden kentindeki Esp Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 17. dakikada Hasan Ege Akdoğan, karşılaşmanın sonucunu belirleyen Çekya'nın golünü ise 45. dakikada Adam Novak attı.



Millilerde maçın 68. dakikada Mustafa Azem Yortaç ile 90. dakikada Hasan Turan, ikinci sarı kartlarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Türkiye, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Turu'ndaki son maçını 25 Mart Salı günü İsveç ile oynayacak.



A Ligi 2. turunda grubunu ilk sırada bitiren ülke, Arnavutluk'ta yapılacak UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.



