Türkiye okçulukta gözlerini yukarıya dikti

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 6 sporcuyla katılarak madalya sayısını artırmak istediklerini söyledi.



Ergin, Türk okçuluğunun gelişimi, yaklaşan Paris 2024 ile ilgili beklentiler ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ile altın madalya alarak bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Ergin, "Paris 2024'e yepyeni bir vizyonla hazırlanıyoruz. Türk okçuluğu hep olimpiyat madalyası için mücadele ederdi. 2021'de madalyanın gelmesiyle artık sadece madalya için değil kazanılan başarıyı artırmak, daha fazla sporcuyla temsil edilebilmek ve kürsüde yer alabilmek için çalışıyoruz. Biz de bu vizyonla son 3 yılı çok iyi değerlendirdik ve planladık. Geride kalan süreçte sporcularımızı hem fiziksel hem de mental olarak çok geliştirmeye gayret ettik." diye konuştu.



"EN GENÇ TAKIM BİZİZ"



Ergin, genç bir milli takım kadrosuna sahip olduklarını dile getirerek, "Dünyadaki en genç milli takım biziz. Özellikle kadınlarda 3 sporcumuz çok genç yaşta başarılı ve kariyerlerini madalyalarla doldurarak geliyor. Önümüzdeki süreç, olimpiyatta kaç madalya için yarışacağımızı gösterecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de 29 Temmuz-6 Ağustos'ta yapılacak Dünya Şampiyonası'yla kota süreci başlayacak. Bizim için önemli olan Paris'te tam kadro, 3 erkek ve 3 kadın sporcuyla olimpiyatta yer alabilmek. Olimpiyattaki 5 madalyanın talibi olarak yarışmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"METE'NİN ŞAMPİYONLUĞU ETKİLİ OLDU"



Göktuğ Ergin, Mete Gazoz'un Tokyo 2020'de aldığı altın madalyanın milli takıma motivasyon olarak yansıdığını kaydetti.



Artık madalya kazanmanın formülünün kendilerinde olduğunu söyleyen Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mete'nin olimpiyat şampiyonluğunun motivasyonu artırdığını düşünüyorum. Daha önceden hiç elde edilmemiş, başarılmamış bir şeyi sporcularımıza hayal olarak sunuyor ve onlara bu hayali kurdurmaya çalışıyorduk. Şu anda elimizde olimpiyat madalyasının formülü var. Nasıl kazanılacağına dair gün gün not aldığımız bir çalışma sistemi mevcut. Yapmaya çalıştığımız şey, Mete'nin dışındaki milli sporcularımızı bu formülü uygulamaya ikna ederek olimpiyatta kürsüye çıkarmak için motive etmek."



Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün Tokyo 2020'de kıl payı kaçırdığı karışık takım madalyasını Paris'te almak istediklerini vurgulayan Ergin, "Karışık takım madalyasını kıl payı kaçırdık. O günü hala unutamıyorum. Arkasından Mete'nin aldığı olimpiyat şampiyonluğu bizi çok mutlu etti ama mix takım dördüncülüğü soğutmadı. İlk hedefimiz Paris 2024'te karışık takım madalyasını ülkemize getirmek. Ardından da bireysel madalyaların peşinde koşacağız. Türk erkeği ve kadınının birlikte, omuz omuza kazandığı madalyayı ülkemize hediye etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"DÜNYA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜYÜZ"



Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun dünya sıralamasında ilk 3'te olduğunu dile getirdi.



Ay-yıldızlı takımların teknik direktörü, geçen yıl uluslararası alandaki başarılarına değinerek, "Milli takımlarımız katıldıkları her yarışmadan madalya alır düzeyde. 2022 yılını toplam 85 madalya ile tamamladık. Uluslar sıralamasında Güney Kore ve ABD'nin ardından üçüncü sıradayız. Dünya sıralamasında her kategoride hem bireyselde hem de takım halinde sporcularımız dünyanın en iyi ilk 8'i arasında. Bu, bizim için gurur verici. Amacımız sporcularımızı olabildiğince zirvede tutmak." değerlendirmesinde bulundu.



Lisanslı sporcu sayısında Avrupa'da ön sıralarda olduklarına değinen Ergin, şunları kaydetti:



"Hem Mete'nin elde ettiği başarı hem sosyal medya olanaklarının etkili bir şekilde kullanılması hem de federasyonumuzun uyguladığı çalışmalarla lisanslı sporcu sayımız 45 binlere ulaştı. Bu, 52 Avrupa ülkesi arasında Fransa'nın ardından ikinci sırada olduğumuzu, dünyada ise ABD, Çin ve Fransa'nın ardından 4. sırada geldiğimizi gösteriyor. Bu, bizim uluslararası arenadaki elimizi güçlendiriyor ve saygınlığımızı artırıyor. Şu anda okçuluğa en fazla önem veren ülkelerden biriyiz. Bu saygınlığımızı koruyabilmek için sportif başarımızın devam etmesi gerekiyor. Biz de Türkiye Okçuluk Federasyonu teknik ekibi olarak bu sportif başarıyı devam ettirebilmek için çalışmaları yürütüyoruz."









