Türkiye Motosurf Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Motosurf Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Motosurf Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
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03 Haziran 2023 17:48
Türkiye Motosurf Şampiyonası, Kocaeli İzmit Körfezi'nde yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle Sekapark sahilinde yapılan şampiyonada 9 yarışmacı, İzmit Körfezi'ndeki parkurlarda mücadele etti.

Yarışlar sonucunda Murat Yorgancılar birinci, İsmail Kaptanoğlu ikinci, Deniz Özkardeş üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupaları, protokol üyelerince verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, AA muhabirine, 2023 yılı su sporları sezonunun Kocaeli'de motosurf yarışlarla başladığını söyledi.

Sezon ilk kez bu branşa start verdiklerini dile getiren Geren, "Sezonun ilk yarışı olduğu için sporcularımız gerçekten güzel ilgi gösteriyorlar. Motosurf ile ülkemize güzel, aksiyonu bol, ekstrem bir spor kazandırmış olduk." diye konuştu.

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