Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı

ürkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci etap yarışları, Balıkesir'de gerçekleştirildi.



Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, senior ve veteran sınıflarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere 73 çocuk sporcu ile toplamda 137 sporcu mücadele etti.



Yarışları izlemeye gelen motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışın heyecanına ortak oldu.



Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:



MX1: 1. Aleksandr Kurashev, 2. Mustafa Çetin, 3. Batuhan Demiryol



MX2 + MX2Jr R2: 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Ömer Uçum, 3. Burak Arlı



MX2 + MX2Jr R2: 1. Selen Tınaz, 2. Aslı Kutluca, 3. Beyza Tohum



MX: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Eray Esentürk, 3. Salih Çarpışantürk



MX R2: Şakir Şenkalaycı, 2. Eray Esentürk, 3. Arif Şişman



85CC: 1. Efe Okur, 2. Nasip Emir Abay, 3. Teoman Masar



65CC: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu, 2. Yağız Kaya, 3. Berat Destan Şenkalaycı



50CC: 1. Rüzgar Bulutlu, 2. Ahmet Hasan Yıldız, 3. Mimoza Mete



Senior+Veteran : 1. Kadir Masar, 2. Jivko Bonev, 3. Volkan Özgür



Veteran + Senior R1: 1. Kadir Masar, 2. Volkan Özgür, 3. Jivko Bonev



Program, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.





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