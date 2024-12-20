Türkiye Kupası'nda gruplar ve fikstür belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda gruplar ve fikstür belli oldu
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20 Aralık 2024 14:30
Son güncelleme 20 Aralık 2024 15:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor.

Kupada grup aşamasının kura çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER

A GRUBU

-Trabzonspor
-Alanyaspor
-Rizespor
-MKE Ankaragücü
-Fatih Karagümrük
-İskenderun AŞ

B GRUBU

-Fenerbahçe
-Kasımpaşa
-Gaziantep FK
-Göztepe
-İstanbulspor
-Erzurum FK

C GRUBU

-Galatasaray
-Rams Başakşehir
-Konyaspor
-Eyüpspor
-Çorum FK
-Boluspor

D GRUBU

-Beşiktaş
-Sivasspor
-Antalyaspor
-Bodrum FK
-Kocaelispor
-Kırklarelispor



Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü

Galatasaray - Başakşehir
Boluspor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspo


Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası fikstürü

Kasımpaşa - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası fikstürü

Sivasspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Kırklarelispor
Antalyaspor - Beşiktaş

Trabzonspor'un Türkiye Kupası fikstürü

Trabzonspor - Alanyaspor
İskenderunspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Rizespor

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı ancak sarı-lacivertli takımın adı kurada yer aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nden de kura çekimine katılım olmadı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe için henüz ulaşan bir karar olmadığı için biz rutini bozmadan kura çekimine devam ediyoruz."


KUPADA FORMAT

Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı.

Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı.

Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.

Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

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