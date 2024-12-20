Türkiye Kupası'nda gruplar ve fikstür belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor.Kupada grup aşamasının kura çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirildi.-Trabzonspor-Alanyaspor-RizesporFenerbahçeKasımpaşaGaziantep FKGöztepeİstanbulsporErzurum FKGalatasarayRams BaşakşehirKonyasporEyüpsporÇorum FKBolusporBeşiktaşSivassporAntalyasporBodrum FKKocaelisporKırklarelisporGalatasaray - BaşakşehirBoluspor - GalatasarayGalatasaray - KonyaspoKasımpaşa - FenerbahçeFenerbahçe - ErzurumsporGaziantep FK - FenerbahçeSivasspor - BeşiktaşBeşiktaş - KırklarelisporAntalyaspor - BeşiktaşTrabzonspor - Alanyasporİskenderunspor - TrabzonsporTrabzonspor - RizesporFenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı ancak sarı-lacivertli takımın adı kurada yer aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nden de kura çekimine katılım olmadı.TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili şunları söyledi:Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı.Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı.Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.