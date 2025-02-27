Türkiye Kupası kura tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası kura tarihi belli oldu!
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27 Şubat 2025 18:06

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. 

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

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