Türkiye ile Bulgaristan'ın '100 yıllık' futbol geçmişi

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 10.04.1925 İstanbul Özel 2 - 1 17.07.1927 Sofya Özel 3 - 3 14.10.1927 İstanbul Özel 3 - 1 27.09.1931 Sofya Balkan Kupası 1 - 5 04.11.1932 İstanbul Özel 2 - 3 07.12.1958 Ankara Özel 0 - 0 27.11.1960 Sofya Özel 1 - 2 20.12.1964 İstanbul Özel 0 - 0 09.05.1965 Sofya Özel 1 - 4 09.10.1968 İstanbul Özel 0 - 2 12.04.1972 Sofya Özel 2 - 4 18.04.1973 İzmir Balkan Kupası 5 - 2 08.05.1974 Sofya Balkan Kupası 1 - 5 22.09.1976 Sofya Özel 2 - 2 16.02.1977 İstanbul Balkan Kupası 2 - 0 21.09.1977 Sofya Balkan Kupası 1 - 3 22.12.1982 İstanbul Özel 0 - 1 16.10.1984 İstanbul Özel 0 - 0 22.08.1991 Stara Zagora Özel 0 - 0 26.08.1992 Trabzon Özel 3 - 2 17.08.2005 Sofya Özel 1 - 3 29.05.2012 Salzburg Özel 2 - 0 08.06.2025 İstanbul Özel 4 - 0





Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Sofya'da cumartesi oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 24. kez karşı karşıya gelecek.Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle yanıt verdi.Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.A Milli Takım, Bulgaristan ile ilk kez Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak.Ay-yıldızlı ekip, iki ekip arasında 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise 2015'te oynanan maçta 4-0 ile aldı.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te oynanan son maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: