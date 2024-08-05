Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu 27 Eylül'de Ankara'da yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
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05 Ağustos 2024 16:36
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Olağan Genel Kurulu 27 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu 27 Eylül Cuma günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Genel kurulun düzenleneceği adresin bilgileri ise daha sonra duyurulacak.

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