Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Olağan Genel Kurulu 27 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre, 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu 27 Eylül Cuma günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Genel kurulun düzenleneceği adresin bilgileri ise daha sonra duyurulacak.
Federasyonun açıklamasına göre, 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu 27 Eylül Cuma günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Genel kurulun düzenleneceği adresin bilgileri ise daha sonra duyurulacak.
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