Türkiye Güreş Federasyonundan Hamit Kaplan için anma mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan'ı vefatının 49. yılında yayımladığı mesajla andı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Güreş Federasyonundan Hamit Kaplan için anma mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 17:19
Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan'ı vefatının 49. yıl dönümünde yayımladığı bir mesajla andı.  Federasyonun sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Türk güreşinin efsane isimlerinden, olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Hamit Kaplan'ı aramızdan ayrılışının 49. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz." denildi.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen Hamit Kaplan, güreş kariyerinde 3 olimpiyat madalyası kazanma başarısı gösterdi.

Kaplan, 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda kürsünün zirvesinde yer alarak adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery