Türkiye, Golbol'de Büyük Britanya'ya kaybetti

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, gruptaki üçüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Golbol'de Büyük Britanya'ya kaybetti
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07 Kasım 2021 14:03
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya'ya 3-2 yenildi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Büyük Britanya, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Şampiyonada ilk yenilgisini yaşayan Türkiye Kadın Milli Takımı, 9 Kasım Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.


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