Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 14 madalyayla tamamladı

Milli sporcular, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile bitirdi.



Slovenya'nın Maribor kentinde 23 Temmuz'da başlayıp bugün kapanış müsabakalarıyla tamamlanan EYOF'ta , 11 branşta Türkiye'yi temsil eden milli sporcular 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda altın madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:



Emir Batur Albayrak (Yüzme 400 metre serbest stil)



Kuzey Tunçelli (Yüzme 1500 metre serbest stil)



Tuncer Berk Ertürk (Yüzme 200 metre kelebek)



Emir Selim Arı (Judo 81 kilo)



İbrahim Tataroğlu (Judo+90 kilo)



Judo Karışık Milli Takımı



Gümüş madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:



Eda Nur Tulum (Atletizm 400 metre)



Yasir Kuduban (Atletizm yüksek atlama)



Tuncer Berk Ertürk (Yüzme 200 metre kelebek)



Ayça Fidanoğlu (Atletizm 1500 metre)



Begümnaz Doğruyol (Judo 44 kilo)



Simge Oruç (Judo 63 kilo)



Bronz madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:



Yusuf Yazgan (Judo 73 kilo)



Ahmet Mete Boylu (Yüzme 200 metre serbest stil)



