Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Lietkabelis deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup'ta B Grubu 10. haftasında 4 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşılaşacak.
Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi organizasyonda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Litvanya ekibi ise 2 galibiyet 6 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.
Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi organizasyonda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Litvanya ekibi ise 2 galibiyet 6 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.