Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Lietkabelis deplasmanında

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü Lietkabelis'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Lietkabelis deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2024 13:25
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup'ta B Grubu 10. haftasında 4 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşılaşacak.

Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Başkent temsilcisi organizasyonda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Litvanya ekibi ise 2 galibiyet 6 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery