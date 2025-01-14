Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda Volia Towers'ı konuk edecek

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda Almanya'nın Veolia Towers takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda Volia Towers'ı konuk edecek
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14 Ocak 2025 11:43
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında çarşamba günü sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Almanya temsilcisi ise 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, ilk yarıda deplasmanda oynanan maçta rakibine 89-77 yenildi.

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