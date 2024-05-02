Mehmet Büyükekşi; yatacak, kalkacak, rüyasında beni görecek. Bu işin sonuna kadar gideceğim.

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi için yasal imza sayısına ulaştıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu ise jet hızıyla bu iddiaya yanıt verdi.Basın toplantısında konuşan İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral "TFF statüsü 29. madde gereğince TFF delegelerinin noter marifetiyle TFF başkanı ve yönetim kurulunu olağanüstü genel kurula çağırmasıyla ilgili olarak TFF başkanı tarafından basın yoluyla ileri sürülen mesnetsiz iddialar ve yaşanan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve bu sürecin ne şekilde başladığı, bugüne nasıl gelindiğine ilişkin spor kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması amacıyla bu basın toplantısını düzenliyoruz.Statünün 29. maddesinde belirtilen olağanüstü genel kurul için yeterli imza sayısı aşılmış durumdur. Sayın Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik sözleri mesnetsizdir." açıklamasını yaptı.Bayram Saral'ın konuştuğu sırada açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, imza sayısının 109 olduğunu duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada" denildi.İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine "" yanıtını verdi.Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF'nin açıklaması üzerine "" ifadelerini kullandı." sorusunu yanıtlayan Bayram Saral "" dedi.Basın toplantısında konuşan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu "" açıklamasını yaparken; "" hatırlatmasına "" sözüyle yanıt verdi.İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu basın toplantısında gelen sorular üzerine "14-15 tane yöneticisi var, kulüp başkanlığı yapmış. 14-15 tane arkadaşı, her biri kulüplerde yöneticilik yapmış arkadaşlar. 1 tanesine bir şey sorduğu yok. Hakemle, hukukla, stadyumla, bekçisiyle kendisi uğraşıyor. Aklına ne geliyorsa her şeyle birebir uğraşıyor. Tek kişiyle bu işler olmaz." açıklamasını yaptı.Ecmel Faik Sarıalioğlu ayrıca "" açıklamasını yaptı.Bayram Saral açıklamasında "" ifadelerini kullandı.İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral ayrıca "" ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Bayram Saral "" açıklamasını yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi uyaran İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral "." dedi.Sözlerine devam eden Bayram Saral "" açıklamasını yaptı.TFF'nin Milli Takım'ın seçimden etkilenebileceği yönündeki açıklamasına cevap veren Bayram Saral "yor. Büyükekşi ve yönetimi veya başka bir yönetimle gidilmesinin milli takımla ilgisi yoktur. Böyle bir bahaneye sığınmasınlar." ifadelerini kullandı.İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral ayrıca basın toplantısında "" dedi.İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral basın toplantısında "" şeklinde konuştu." sorusunu yanıtlayan Bayram Saral "" dedi." sorusunu cevaplayan Bayram Saral "" ifadelerini kullandı.Bayram Saral açıklamasında "Müzakere yöntemi, Kulüpler Birliği'nin ortak kararıydı. Dursun Bey'in talebiyle müzakere yolu kapanmasın dendi. Ortak bir fikir ve ortak bir açıklama çıktı. Bir grup, müzakerenin başarılı olmayacağını biliyordu. Ancak, müzakerenin önünü kapatmak doğru değil dedik ama zaman kaybı.TFF başkanı çağrılarımıza kulak verse bu seçim daha erken olurdu. Bunun bir takım yolları vardı. İstemedi. Süreci uzatarak bu noktaya getirdi. Şimdi milli takımın arasına sıkıştırılmış bir yol olarak lanse ediyor. 2002 Dünya Kupası'na gitmeden önce genel kurul yapılıp ondan sonra gidildi. Sonuçta o dönemde de çok adaylı genel kurullar yapılıyor. Mevcut başkan, seçimi kaybetme riskine girdi ama milli takıma gitti. Bu tür bahanelere sığınmak o makamlardaki insanlara yakışmıyor" dedi.