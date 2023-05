Türk futbol tarihinde bir ilkin peşinde!

KİMLER OYNAMIŞTI?



Bundan önce Devler Ligi finali heyecanı yaşayan Türk oyuncular şunlar:



1- Yıldıray Baştürk: Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu unvanına sahip. 2002'de Bayer Leverkusen formasıyla Real Madrid'e karşı oynadı. Leverkusen maçı 2-1 kaybetti.



2- Arda Turan: 2014'te Atletico Madrid, Real Madrid'le final oynadı. Arda sakatlık nedeniyle sahada olamazken o da kupa sevinci yaşayamadı. (1-4).



3- Hamit Altıntop: Bayern Münih formasıyla 2010 Şampiyonlar Ligi finalinde İnter ile karşılaştı. Maçı Inter 2-0 kazandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde ikinci maçların oynanmasının ardından final mücadelesi belli oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek final maçı, Manchester City ile Inter arasında oynanacak. Dev mücadele 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Finalde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu rakip oldu. İlkay Gündoğan, 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Yetenekli oyuncu ilk iki finalinde kupaya uzanamadı.2012/13 Borussia Dortmund vs. Bayern Münih2020/21 Manchester City vs. Chelsea2022/23 Manchester City vs. InterHakan Çalhanoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da Manchester City ile oynanacak finalde forma giyerse, Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen dördüncü Türk futbolcu olacak. İnter galip gelirse Hakan, Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran ilk Türk futbolcu olacak.