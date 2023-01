Turgay Demir: 'Şenol Güneş, bildiğin simyacı!'

Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.



İşte Demir'in yazısı;



"Beşiktaş özgüven kazandıkça başkalaşıyor. Yakalanan galibiyet serisi tesadüf değil, aksine çok çalışmanın eseri. Şenol Güneş elindeki her oyuncunun neler verebileceğini tespit ettikten sonra sabırla bekliyor. Sonra bir bakıyorsunuz gümüş, altın olmuş. Bildiğin simyacı Şenol hoca... Futbolun simyacısı. Alanyaspor karşısında istediği gibi oyunu kontrol eden, müthiş bir ön alan baskısıyla rakibi bunaltıp hataya zorlayan, dönen her topa en az üç kişiyle koşan bir Beşiktaş izledik. En başta Kartal'ın orta sahası müthiş oynadı. Taraftarın çıldırtan desteğiyle her pozisyonda bir hamle daha fazla yapmak için kendilerini parçaladılar.



Dele Alli bir başka parlayan yıldızdı dün gece. İngiliz, hem gol attı, hem de klas hareketleriyle gözlerimizin pasını sildi. Ve Tosun Paşa... Abu, stoperleri oyalarken Cenk Tosun istediği boşlukları bulup harika hamleler yaptı. Attığı iki golle maçı kotarırken yerine göre arkadaşlarını da pozisyonlara soktu. Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor. Geçen maç sonrası da söylediğimiz gibi Kartal Tam Gaz hedefe gidiyor. Elde var beş! Darısı gelecek haftalara."





