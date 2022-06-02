'Tuğbey Akgün için Fenerbahçe doğru adres değil'

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe ile transferde adı anılan isimlerden biri de Bursaspor forması giyen genç futbolcu Tuğbey Akgün oldu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili çarpıcı bir yorum Bursaspor'un eski başkanı Remzi Cinoğlu'ndan geldi. Sporx'ten Emrah Karalinç'e konuşan Cinoğlu, genç oyuncu için Fenerbahçe uyarısı yaptı.



"F.BAHÇE GENÇER İÇİN DOĞRU ADRES DEĞİL"



Remzi Cinoğlu, "Bursaspor olarak çok eksik işler yapıyoruz. Oyuncularımızı kullanamıyoruz, iyi olanları da elde tutamıyoruz. Tabii ki hatalar da yapılınca futbolcular serbest kalabiliyor. Ali Akman örneği halen hafızalarda. Ben böyle genç oyuncuların harcanmasına karşıyım. Fenerbahçe'ye gitse bile uzun yıllar kalabilmesi için kendisini kanıtlaması gerek. Ben, Fenerbahçe'nin genç oyuncular için doğru adres olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.



"BURAK KAPACAK, F.BAHÇE'DE HARCANDI"



Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle giden ancak; yeteri kadar şans bulamayan Burak Kapacak örneğini veren Cinoğlu, "Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Fenerbahçe'de bir türlü oynayamadı. Fenerbahçe'de bence harcandı" yorumunu yaptı.



"HARUN PARA KAZANDI, KALECİLİĞİ BIRAKTI"



Harun Tekin'in konsantrasyon sorunları yaşadığını anlatan Remzi Cinoğlu, "Harun paraları kazandı ve kaleciliği zihnen bıraktı herhalde. Oyuncular yeterince parayı buluyor ve kontratı da sağlamsa keyfine bakıyor" diye konuştu.



"İSMAİL YÜKSEK'İ İSTEDİK, BABASI KARŞI ÇIKTI"



İsmail Yüksek'i Karacabey'e transfer etmek istediklerini ancak; oyuncunun babasının buna karşı çıktığını söyleyen Remzi Cinoğlu, "Oradan Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'ye gitti diye kariyerinin zirvesine çıktı diye göründü. Sonra başka takımlara verilince de çöküşe geçti. Bursaspor'a gelince de sanki futbol hayatı bitmiş gibi davrananlar oldu" açıklamasını yaptı.



"BURSASPOR'UN TRANSFER YAPMASI İMKANSIZ"



Öte yandan Remzi Cinoğlu, Bursaspor'un transfer tahtasını açmasının imkânsıza yakın olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla 160 milyon lira civarı bir paraya ihtiyaçları var. Bursaspor, futbolcularının parasını ödeyemedi. Serbest kalanlar oldu. Dolayısıyla transfer yapmamız da olanaksız görünüyor" diyerek sözlerini tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ