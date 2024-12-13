Tugay Kerimoğlu: 'Derhal takımdan gönderilsin'

TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Tugay Kerimoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"NELSSOM, DERHAL GALATASARAY'DAN GÖNDERİLMELİ"
"Nelsson'un vücut dili hoşuma gitmiyor. Bir şeylerin çabasını gösterirken orada üstünü çıkarmış hazır şekilde beklemen lazım. Galatasaray tarihine geçmiş adama, Okan Buruk'a karşı sen bu davranışı yapıyorsan, seninle devre arasını bile beklemem. Galatasaray'dan derhal gönderilmesi lazım."
"ZIYECH'İN NE OYNADIĞI BELLİ DEĞİL"
"Hakim Ziyech, iki sezondur Galatasaray forması terletiyor ama ne oynadığı belli değil. Geçen sezon sakatlık bahanesiyle oynamadı, sonra bir baktık ki Fas Milli Takımı'nda oynuyor. Bu nasıl olabilir? Galatasaray sezon başında kadroya bazı tırpanlar yaptı ama bunun devam etmesi gerek. Okan Hoca mesajı almıştır."
"METEHAN BALTACI, TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAZ"
"Metehan Baltacı oynuyor, daha iyi olacak ama gerçekten şans verilmesi gereken maç bu maç mıydı? Galatasaray, Dinamo Kiev ve ardından Ajax ile oynayacak. İşi kolay değil. Keşke daha garanti ve rolanti bir kadro çıksaydı. Bu arkadaşımızın iki maçta da hatalar yaptığına şahit oluyoruz. Trabzonspor maçında oynayacağını düşünmüyorum."
Tugay Kerimoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"NELSSOM, DERHAL GALATASARAY'DAN GÖNDERİLMELİ"
"Nelsson'un vücut dili hoşuma gitmiyor. Bir şeylerin çabasını gösterirken orada üstünü çıkarmış hazır şekilde beklemen lazım. Galatasaray tarihine geçmiş adama, Okan Buruk'a karşı sen bu davranışı yapıyorsan, seninle devre arasını bile beklemem. Galatasaray'dan derhal gönderilmesi lazım."
"ZIYECH'İN NE OYNADIĞI BELLİ DEĞİL"
"Hakim Ziyech, iki sezondur Galatasaray forması terletiyor ama ne oynadığı belli değil. Geçen sezon sakatlık bahanesiyle oynamadı, sonra bir baktık ki Fas Milli Takımı'nda oynuyor. Bu nasıl olabilir? Galatasaray sezon başında kadroya bazı tırpanlar yaptı ama bunun devam etmesi gerek. Okan Hoca mesajı almıştır."
"METEHAN BALTACI, TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAZ"
"Metehan Baltacı oynuyor, daha iyi olacak ama gerçekten şans verilmesi gereken maç bu maç mıydı? Galatasaray, Dinamo Kiev ve ardından Ajax ile oynayacak. İşi kolay değil. Keşke daha garanti ve rolanti bir kadro çıksaydı. Bu arkadaşımızın iki maçta da hatalar yaptığına şahit oluyoruz. Trabzonspor maçında oynayacağını düşünmüyorum."