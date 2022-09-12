Tuchel'den duygu dolu ayrılık açıklaması

Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrası Chelsea tarafından görevine son verilen Thomas Tuchel açıklama yaptı.



Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Tuchel, "Yazmak zorunda kaldığım en zor ifadelerden biri ve yıllarca yapmak zorunda kalmayacağımı umuyorum. Chelsea'de geçirdiğim zamanların sona ermesi nedeniyle harap oldu. Hem profesyonel hem de kişisel olarak kendimi evimde hissettiğim bir kulüptü. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı onur duyuyorum." sözlerini kullandı.



Chelsea'nin başında toplam 99 maça çıkan Alman teknik adam 2,07'lik puan ortalaması yakalamış ve 'Maviler'le Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası kaldırmıştı.





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