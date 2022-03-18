TRT, yayın ihalesi için verdiği teklifi geri çekti!

TRT'nin yayın ihalesinde 2 paket için verdiği teklifi geri çektiği belirtildi.



TRT, Paket 1-D (TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleri ve haber amaçlı görüntü hakları) için 190 milyon 400 bin TL, Paket 1-F (Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları) için de 4 milyon 80 bin TL önermişti.



TFF Yönetim Kurulu, 28 Mart'ta yapacağı toplantıda son kararını açıklayacak ve yayıncı kuruluş belli olacak.





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