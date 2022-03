Trippier: 'Simeone, futbola takıntılı ve duygusal'

Atletico Madrid'den devre arasında Newcastle United'a transfer olan Kieran Trippier, eski hocası Diego Simeone için konuştu.



"ÇOK DUYSUSAL BİRİ"



İngiliz savunma oyuncusu, "Simeone'nin takımı için oynayabildiğim için çok heyecanlıydım. Onu saha kenarında görmek ile her gün antremanda görmek aynı şey. Simeone çok duygusal ve takıntılı biri" ifadelerini kullandı.



"DAHA ÖNCE YAŞAMAMIŞTIM"



"Uyuduğum zamanlarda beni aradığı dönemler oldu" diyen Trippier, "Bu delilik, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bana daha iyisini yapabileceği söyledi ve ardından uyumaya çalıştım" şeklinde konuştu.



"OYUN HAKKINDA TAKINTILI"



Deneyimli teknik adamın oyun hakkında kendisiyle sürekli konuştuğunu söyleyen savunma oyuncusu, "Bana mesaj yazdı, aradı, oyun hakkında konuştuk. Bu konularda takıntılı, Simeone inanılmaz bir teknik direktör. Duygusal bir isim, onu tanımlamak için en doğru kelime bu" sözlerini kullandı.



"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"



31 yaşındaki futbolcu, "Her an futbola takıntılı biri Simeone. İnanılmaz biri ve ben onunla çalıştığım için şanslıyım, ondan çok şey öğrendim." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





İLGİLİ VİDEO