Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 6. hafta maçında Mısır, sahasında Botsvana ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Botsvana, 8. dakikada Omaatla Kebatho ile öne geçti. Mısır'ın eşitlik golünü 15. dakikada Trezeguet attı.
Bu sonucun ardından Mısır 14, Botsvana 8 puanla grubu tamamladı.
Mısır, lider olarak Afrika Kupası bileti alırken, Botsvana grupta ikinci sırada yer aldı ve Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Botsvana, 8. dakikada Omaatla Kebatho ile öne geçti. Mısır'ın eşitlik golünü 15. dakikada Trezeguet attı.
Bu sonucun ardından Mısır 14, Botsvana 8 puanla grubu tamamladı.
Mısır, lider olarak Afrika Kupası bileti alırken, Botsvana grupta ikinci sırada yer aldı ve Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti.