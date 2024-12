Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor 11 maçtır yenilmiyor!

2024-2025 sezonuna Mustafa Gürsel yönetiminde başlayan Teksüt Bandırmaspor, 11 haftadır maç kaybetmiyor.



Lige, Erzurumspor FK ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarını kazanarak iyi bir başlangıç yapan Balıkesir ekibi, 3. haftada Ahlatcı Çorum FK ile evinde 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-2 yenilen bordo-beyazlılar, 5. hafta mücadelesinde ise evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.



Sonrasında oynadığı 11 maçtan 7'sini kazanan Bandırmaspor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.



Ligin 16. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan bordo-beyazlılar, Kocaelispor'un sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup olmasıyla 32 puan ve averajla liderliğe yükseldi.



Bordo-beyazlı ekipte Portekizli golcü Marco Paixao, attığı 6 golle takımın gol yükünü sırtlıyor.



2021-2022 sezonunda İstanbulspor'la oynadığı play-off final maçında Trendyol Süper Lig'in kıyısından dönen Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonu zirvede tamamlayarak üst ligi hedefliyor.





"Futbolu en güzel şekilde yukarıya taşımaya çalışıyoruz"



Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kendisinde apayrı bir yeri olduğunu söyledi.



Bandırma ile teknik ekibin enerjisinin tuttuğunu ifade eden Gürsel, takım için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi.



Gürsel, Bandırma'nın bir spor şehri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bir ilçe takımının hem futbolda hem de basketbolda üst düzey iki takımının olması çok iyi bir durum. Biz de futbolu en güzel şekilde yukarıya taşımaya çalışıyoruz, Bandırma bunu hak ediyor. İki yıl önce geldiğimizde tesis anlamında çok yarımdık, şu anda baktığımızda eski başkanımız Onur Göçmez'in önderliğinde kulübe yapılan hizmetler yadsınamaz. Şu anda çok güzel iki antrenman sahamız var, konaklama tesisimiz ve yapımı devam eden tesisler var. Bir şeyleri ileri götürmek istiyorsak adım adım ileri gitmemiz lazım. Bandırmaspor, tesisleşme anlamında da adım adım ileri gidiyor. Biz de sahada takım ve futbol anlamında bunu hep yukarıya çekmek istiyoruz. İnşallah da elimizden geleni yapıp bunu başarırız."





"Adım adım ilerlediğimizde zaten bizi bir hedefe götürecektir"



Trendyol 1. Lig'de bazı takımların çok ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Gürsel, "Önemli bir ligde oynuyoruz çünkü burası Süper Lig'in bahçesi. Burada hazır olacaksın ki üst lige çıktığında sıkıntı çekmeyesin. Hedefi olan çok takım var." dedi.



Gürsel, ligde istikrarlı bir şekilde ilerlemek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu işin sonu ne olur bilmiyoruz, maç maç gidiyoruz ve bu anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ligde istikrar çok önemli, hiçbir zaman bir maç kazandığında ya da kaybettiğinde bir şey olmuyor ama bu süreçte istikrarlı bir şekilde iyi puanlar alırsan bu seni bir yerlere getirecektir. Biz tamamen oyuna, iyi çalışmaya, iyi bir şeyler ortaya çıkarmaya odaklandık. İstikrarlı ve ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini çok iyi biliyoruz, o da buradan, çalışma sahasından geçiyor. Burada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, takımımızı oyunsal, fiziksel ve mental olarak bir adım daha yukarı nasıl taşıyabiliriz onun çabası içindeyiz. Adım adım ilerlediğimizde zaten bizi bir hedefe götürecektir ama nereye götürür bilmiyoruz çünkü çok çetin bir ligde oynuyoruz. Biz de bu ligin içinde istediğimiz sonuçlara ve hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz."





"Bandırmaspor da yeni bir stadı hak ediyor"



Gürsel, ara transfer döneminde yönetimle görüşüp değerlendirmelerde bulunacaklarını dile getirdi.



Ara dönemde yapılacak transferin takım için nokta atışı olması gerektiğini aktaran Gürsel, "Devre arası transferi kolay bir transfer değil, çok dikkatli yapılması gereken bir şey. Bir iki küçük dokunuş yapıp maksimum verimi almak için oturup konuşacağız fakat şu an için yönetimimizle bu konuda henüz bir araya gelmedik." diye konuştu.



Gürsel, Bandırmaspor için güzel tesislerin yapıldığını fakat güzel bir de stadının olması gerektiğini vurguladı.



Bandırmaspor için yeni bir stadın çok önemli olduğunu ifade eden Gürsel, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bandırmaspor artık bu ligin gediklilerinden biri oldu, burada hedeflerimizin daha yukarılar olmasını istiyorsak tabii ki tesisleşme ve stat çok önemli. Bu şehir için oynayacağımız ambiyansı taraftarımız da hak ediyor. Bandırmaspor, bu şehrin en büyük marka değeridir. Türkiye'de baktığımızda birçok şehre yeni statlar yapıldı, Bandırmaspor da yeni bir stadı hak ediyor. İnşallah büyüklerimiz de buna kayıtsız kalmayacaklar. En kısa sürede Bandırma'ya layık olan stadın yapılması için de adım atılacağını bekliyoruz ve canıgönülden istiyoruz. Taraftarımızla, camiamızla bekliyoruz, inşallah bir an önce gerçekleşir."