Trendyol 1. Lig'de 21. ve 22. hafta maç programı açıklandı

TFF, Trendyol 1. Lig'de 21. ve 22. hafta maç programlarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Trendyol 1. Lig'de 21. ve 22. hafta maç programı açıklandı
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26 Ocak 2024 19:54
Trendyol 1. Lig'in 21. ve 22. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:

21. hafta

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

22. hafta

9 Şubat Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor (Çorum Şehir)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

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