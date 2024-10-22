O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 9 6 1 2 12 7 5 19 2.ERZURUMSPOR FK 9 5 1 3 11 6 5 16 3.FATİH KARAGÜMRÜK 9 4 3 2 15 10 5 15 4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 9 4 3 2 11 8 3 15 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 9 4 2 3 12 7 5 14 6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 9 4 2 3 14 10 4 14 7.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 9 4 2 3 16 13 3 14 8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 3 5 1 11 8 3 14 9.ESENLER EROKSPOR 9 4 1 4 17 12 5 13 10.MKE ANKARAGÜCÜ 9 4 1 4 11 9 2 13 11.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 9 4 1 4 12 11 1 13 12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 3 4 2 10 9 1 13 13.ŞANLIURFASPOR 9 4 1 4 14 14 0 13 14.BOLUSPOR 9 3 3 3 10 8 2 12 15.GENÇLERBİRLİĞİ 9 3 3 3 7 7 0 12 16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 9 3 2 4 11 14 -3 11 17.AHLATCI ÇORUM FK 9 2 4 3 9 10 -1 10 18.SAKARYASPOR 9 2 4 3 11 14 -3 10 19.ADANASPOR 9 1 3 5 10 23 -13 6 20.YENİ MALATYASPOR 9 0 0 9 4 28 -24 -3

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi bugün oynanan tek maçla sona erdi.Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.Kocaelispor, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 10. haftaya da lider girmeyi başardı.Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:Ligde 9. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 0-3Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: 1-0Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-0Adanaspor-Şanlıurfaspor: 1-4Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: 0-0Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: 1-0Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü: 2-21. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:NOT: Yeni Malatyaspor'a "3 puan silme cezası" verildi.Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)