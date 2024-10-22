Trendyol 1. Lig 9. hafta heyecanı sona erdi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Kocaelispor, Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 10. hafta maçları 25 Ekim Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig 9. hafta heyecanı sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2024 00:54
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.

Kocaelispor, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 10. haftaya da lider girmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:

SONUÇLAR

Ligde 9. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 0-3

Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-0

Adanaspor-Şanlıurfaspor: 1-4

Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: 0-0

Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: 1-0

Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1

Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

PUAN DURUMU
 
1. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 9 6 1 2 12 7 5 19
2.ERZURUMSPOR FK 9 5 1 3 11 6 5 16
3.FATİH KARAGÜMRÜK 9 4 3 2 15 10 5 15
4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 9 4 3 2 11 8 3 15
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 9 4 2 3 12 7 5 14
6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 9 4 2 3 14 10 4 14
7.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 9 4 2 3 16 13 3 14
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 3 5 1 11 8 3 14
9.ESENLER EROKSPOR 9 4 1 4 17 12 5 13
10.MKE ANKARAGÜCÜ 9 4 1 4 11 9 2 13
11.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 9 4 1 4 12 11 1 13
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 3 4 2 10 9 1 13
13.ŞANLIURFASPOR 9 4 1 4 14 14 0 13
14.BOLUSPOR 9 3 3 3 10 8 2 12
15.GENÇLERBİRLİĞİ 9 3 3 3 7 7 0 12
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 9 3 2 4 11 14 -3 11
17.AHLATCI ÇORUM FK 9 2 4 3 9 10 -1 10
18.SAKARYASPOR 9 2 4 3 11 14 -3 10
19.ADANASPOR 9 1 3 5 10 23 -13 6
20.YENİ MALATYASPOR 9 0 0 9 4 28 -24 -3
NOT: Yeni Malatyaspor'a "3 puan silme cezası" verildi.

10. hafta

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery