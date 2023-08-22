TransAnatolia Rally Raid 13. kez düzenleniyor

TransAnatolia Rally Raid, 2-9 Eylül'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel rotasıyla düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TransAnatolia Rally Raid 13. kez düzenleniyor
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22 Ağustos 2023 20:45
Dünyanın en büyük ve zorlu ralli yarışlarından biri olarak kabul edilen TransAnatolia Rally Raid, 2-9 Eylül'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel rotasıyla 13. kez düzenlenecek.

Yarış, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerini takip edecek bir rotayla katılımcılara Samsun'dan İzmir'e unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu yıl TransAnatolia'da Raid kategorisinde pilot Mahmut Hayırlıoğlu ile yardımcı pilot Akasya Asıltürkmen de mücadele edecek. İkili, Mercedes-Benz'in SUV modeli G-Serisi ile yarışacak.

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Gazeteci ve eski rallici Mahmut Hayırlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılına özel oluşturulan rotasıyla TransAnatolia 2023'e Mercedes-Benz G-Serisi SUV araç pilotu olarak, ideal bir Cumhuriyet kadını olan tiyatrocu ve dijital içerik üreticisi Akasya Asıltürkmen'in co-pilotluğunda katılmak benim için gurur verici. TransAnatolia 2023'e katılma sebebim, co-pilotumdan esinlenerek cumhuriyetçi ve güçlü Türk kadınının gücünü ve kabiliyetini bu zorlu yarışta herkese gösterebilmek. Yaşayacağımız bu deneyim beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu, çocuk kitabı yazarı ve dijital içerik üreticisi Akasya Asıltürkmen ise, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılında TransAnatolia ile Türkiye'nin eşsiz doğasını keşfederek, Samsun'dan İzmir'e muhteşem bir rotayı takip edeceğiz. Bundan daha heyecan verici bir kutlama düşünemiyorum, çok heyecanlıyız."

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