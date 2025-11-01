Tranbzonspor'da sakatlık: Oyuna devam edemedi

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Deplasmanda mücadele eden Bordo-Mavililer'de savunma oyuncusu Stefan Savic bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a doğru atılan derinleme pası, savunmada Savic tarafından son anda kornere gönderildi. Ancak bu pozisyonun ardından tecrübeli stoper, adalesinde yaşadığı problem nedeniyle yerde kaldı.
Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Savic, yerini Baniya'ya bıraktı. Böylece bordo-mavili ekip zorunlu bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.
