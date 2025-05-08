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Traktör taraftarları, şampiyonluğu İstanbul'da kutladı

İran 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi.

calendar 08 Mayıs 2025 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Traktör taraftarları, şampiyonluğu İstanbul'da kutladı
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İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Körfez Pro Lig) şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi.

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Traktör, geçen hafta tarihinde ilk şampiyonluğunu garantiledi.

İstanbul'da yaşayan Traktör taraftarları, şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Kağıthane'deki Sadabad Camisi önünde bir araya geldi. Taraftarlar, Traktör'ün ligin 29. haftasında sahasında Nessaci Mazenderan ile yaptığı maçın bir bölümünü izledi.

Traktör forması giyen çok sayıda taraftar, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıdı. Marşlar ve şarkılarla eğlenen taraftarlar, yöresel halk oyunlarını oynayarak şampiyonluğu kutladı.

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