Trae Young'dan KOVID-19 protokollerine tepki!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, NBA'i KOVID-19 protokolleri nedeniyle eleştirdi.



NBA, bu sezon oyuncuları ve toplulukları KOVID-19'un tehlikelerinden korumak için birçok adım atmış, testi pozitif çıkan oyuncuları birkaç gün karantinaya almış ve salgının yeterince kötü olması durumunda birkaç maçı erteleme kararı bile almıştı.



Trae, yaptığı açıklamada mevcut durumuyla ilgili sorunlarını şu şekilde dile getirdi:



"Kafam karıştı sadece. Dün gece sırf kadroda yer almak ve bugün oynamak için dört adam seyahat etti. Bir yolunu bulabildik. Olanlardan dolayı şikayet etmek bize mi, yoksa lige mi düşüyor bilmiyorum.



Diğer takımların maçları ertelenmişti ve adamlarının geri dönmesini bekliyorlardı. Skylar Mays'i dahil ederseniz, takımımız için büyük dakikalar oynayan aslında üç, dört adamımız var. Bu biraz çılgınca bir durum."



Hawks, 15-19'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.



