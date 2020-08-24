Trabzonspor'un hazırlık maçları belli oldu!

Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'un hazırlık maçları belli oldu!
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24 Ağustos 2020 15:44
Trabzonspor'un, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ilk hazırlık maçının 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Yılport Samsunspor ile oynanacağı belirtildi.

İkinci hazırlık karşılaşmasının ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacağı aktarıldı.

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