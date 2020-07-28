Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor için Türkiye Kupası artık daha da önemli hale geldi. İki kulvarda başarılı bir yıl geçiren Bordo-Mavililer, bu sezonu kupasız kapatmak istemiyor. Oyuncular en çok da taraftara kupa mutluluğu yaşatmak istiyor.



İstanbul'da çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Fırtına'da hazırlıkları sürüyor. Hüseyin Çimşir'in ardından takımın emanet edildiği Eddie Newton, oyuncularla sık sık toplantılar gerçekleştiriyor. Motivasyonu en üst seviyeye çıkartmaya uğraşan İngiliz hoca, finalin sezonun en önemli 90 dakikası olduğunu söylüyor.



NWAKAEME YETİŞECEK



Newton, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Savunmada Pereira- Campi-Da Costa-Novak dörtlüsünü oynatmayı düşünen Newton, merkez ikilide Sosa-Parmak'ı hazırlıyor. Kayseri maçında riske edilmeyen Nwakaeme'nin finalde 11'de olması beklenirken, hücumdaki diğer isimler Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sörloth olacak.







