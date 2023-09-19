Trabzonsporluları heyecanlandıran istatistik!

Trabzonspor, geride kalan 5 haftada 11 defa fileleri havalandırmayı başardı. Şampiyonlukla biten 2021-22 sezonunda da aynı gol sayısına ulaşılmıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporluları heyecanlandıran istatistik!
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19 Eylül 2023 13:07
Trabzonspor 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından Beşiktaş'ı da 3-0'la geçip kendine geldi.

Rakibi karşısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, geride kalan 5 haftada gol sayısını 11'e çıkarıp, ligin en skorer takımı oldu. Onu 9 golle Galatasaray ile Adana Demirspor takip etti.

Bu sezon sadece 2-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasında sessiz kalan Trabzonspor, geçtiğimiz yıla da fark attı.

Fırtına 2022-23'ün ilk 4 haftasında sadece 4 gol bulmuştu. Şampiyonluk yaşadığı 2021-22'de ise şimdi olduğu gibi ilk 5 maçı 11 golle tamamlamıştı.

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