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Trabzonspor'da yönetim Yusuf Yazıcı teklifini doğruladı

Real Sociedad, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da Yusuf Yazıcı için Real Sociedad ile görüşmeleri doğruladı.

Trabzonspor'da yönetim Yusuf Yazıcı teklifini doğruladı
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11 Ağustos 2018 12:29
İspanya La Liga ekiplerinden Real SociedadTrabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro'luk (96 milyon TL) teklif yaptı. Karadeniz temsilcisi, İspanyol ekibiyle ciddi bir şekilde pazarlıklara başlarken, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da görüşmeleri doğruladı.

21 yaşındaki futbolcuyu, 15 milyon Euro'dan (111 milyon TL) aşağı bir rakama satmayacaklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Bu rakamı verirlerse de kesin satacağız diye bir şey yok. Öyle bir durumda yönetim olarak görüşeceğiz. Yerine transfer gerekir mi, gerekmez mi gibi sorulara cevap vereceğiz" dedi.

"BU RAKAMLARA ALIŞIK DEĞİLİZ"

Benzer tekliflerin Abdülkadir Ömür için de geldiğini belirten Hacısalihoğlu, "Abdülkadir için Benfica'yla aynı şeyler yaşandı. Benfica'da kendi elindeki oyuncuları takas olarak önerdi ve bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değildi. Önerilen rakamlar ve teklifler hakikaten Türkiye'de kulüplerin alışık olmadığı rakamlar. Üstelik bu oyuncular yaş olarak ümit milli takımı seviyesinde. Bu rakamların önerilmesi çok mutlu edici hadiseler" ifadelerini kullandı.

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