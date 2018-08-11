Trabzonspor'da yönetim Yusuf Yazıcı teklifini doğruladı

Real Sociedad

Trabzonspor

Yusuf Yazıcı

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu

Yusuf Yazıcı & Abdülkadir Ömür

―İkisi kaç milyon euro eder? 🔴🔵 pic.twitter.com/H2lZDHn1pP



— Sporx (@sporx) 9 Ağustos 2018

İspanya La Liga ekiplerinden'un genç yıldızı'ya 13 milyon Euro'luk (96 milyon TL) teklif yaptı. Karadeniz temsilcisi, İspanyol ekibiyle ciddi bir şekilde pazarlıklara başlarken,da görüşmeleri doğruladı.21 yaşındaki futbolcuyu, 15 milyon Euro'dan (111 milyon TL) aşağı bir rakama satmayacaklarını vurgulayan Hacısalihoğlu,dedi.Benzer tekliflerin Abdülkadir Ömür için de geldiğini belirten Hacısalihoğlu, "Abdülkadir için Benfica'yla aynı şeyler yaşandı. Benfica'da kendi elindeki oyuncuları takas olarak önerdi ve bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değildi. Önerilen rakamlar ve teklifler hakikaten Türkiye'de kulüplerin alışık olmadığı rakamlar. Üstelik bu oyuncular yaş olarak ümit milli takımı seviyesinde. Bu rakamların önerilmesi çok mutlu edici hadiseler" ifadelerini kullandı.