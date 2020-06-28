Trabzonspor'da Malle belirsizliği

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katan Trabzonspor, Kırmızı-Beyazlılar'ın Malili oyuncusu Aly Malle için de çalışma başlatmıştı.



Balkes ile yapılan görüşmelerde 22 yaşındaki kanat oyuncusu için prensip anlaşmasına varılırken, transferin henüz resmiyet kazanmaması kafaları karıştırdı.



Balıkesir'in, Malle'nin bonservisini henüz İtalyan ekibi Udinese'den alamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği ancak bu hafta içinde görüşmelerin tamamlanacağı öğrenildi.



