Trabzonspor'da Malle belirsizliği

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, gözünü Kırmızı-Beyazlılar'dan bir transfere daha dikti.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Malle belirsizliği
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28 Haziran 2020 12:58
Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katan Trabzonspor, Kırmızı-Beyazlılar'ın Malili oyuncusu Aly Malle için de çalışma başlatmıştı.

Balkes ile yapılan görüşmelerde 22 yaşındaki kanat oyuncusu için prensip anlaşmasına varılırken, transferin henüz resmiyet kazanmaması kafaları karıştırdı.

Balıkesir'in, Malle'nin bonservisini henüz İtalyan ekibi Udinese'den alamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği ancak bu hafta içinde görüşmelerin tamamlanacağı öğrenildi.



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