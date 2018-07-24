Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken sürpriz gelişmeler yaşandı.Bordo-mavililerin, Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve yılllık 2 milyon 250 bin euro maaş ödediği'ya transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.Kadroda yüksek maaş alan isimlerle vedalaşmayı düşünen Trabzonspor'da Kucka'ya gelen teklifin ardından yönetimin nasıl bir karar vereceği merakla beklenmeye başlandı.Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Kucka'ya gelen teklifi düşünürken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Sözleşmesi biten ve Beşiktaş ile anlaşamayan, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.Kucka ile ilgili henüz net bir karar vermeyen Trabzonspor, Atiba'nın transferini, Slovak futbolcunun durumuna göre değerlendirecek. Bu yaz Kucka ile yolların ayrılmasına karar verilmesi halinde, Atiba ile masaya oturulacak.