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Trabzonspor'da Juraj Kucka kararı!

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Slovak oyuncu Juraj Kucka için son karar devre arası verilecek.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'da Juraj Kucka kararı!
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02 Kasım 2018 05:15
Trabzonspor'da devre arasındaki transfer dönemine az bir zaman kala Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Son haftalarda yeteri kadar forma şansı bulamayan ve kupadaki Bugsaş Spor maçında da isteksiz görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin kulüp araştırdığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'da oynayamadığı için mutsuz olan Kucka'yı kazanmaya çalışan teknik direktör Ünal Karaman'ın ise oyuncuyla ilgili kararını henüz vermediği ve bu konuda devre arasına az bir zaman kala yönetime fikrini ileteceği öğrenildi.

Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına 7 eksikle başladı. İdmana sakatlıkları bulunan Hosseini, Rodallega ve Yusuf katılmazken; kaleci Onur, Abdülkadir, Kucka ve Semih salonda çalıştı. Mustafa Akbaş'a ise özel bir antrenman programı uygulandı.

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