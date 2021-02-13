Abdullah Avcı V Trabzonspor 🔥



✅1-0 Erzurumspor

✅1-0 A.Gücü

⭕1-1 Sivasspor

⭕0-0 Kayserispor

✅2-1 Rizespor

✅1-0 Hatayspor

❌2-0 G.Saray

✅2-1 Karagümrük

✅1-0 Göztepe

⭕1-1 Antalya

✅3-1 Konya

✅2-1 G.Birliği

✅2-1 Beşiktaş

✅1-0 Denizli

✅2-0 Yeni Malatya

✅1-0 Gaziantep pic.twitter.com/aI2ypmU3v6



— Sporx (@sporx) February 13, 2021

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Ricardo Sa Pinto'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştıMedical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı. Bordo mavililerin golü 67'de Anastasios Bakasetas'tan geldi. 2021'de ligde 9 maça çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.Öte yandan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzatma anlarında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldıAlınan bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puana yükselerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Gaziantep FK ise son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldıLigin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacakSüper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker'in yerine Flavio'yu oynattı.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi. Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.Karşılaşmada ilk tehlike Gaziantep FK'dan geldi. 12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim'in ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Mirallas kaleyi düşündü, Uğurcan topu kornere çelerek gole için vermedi. 34'te ise Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Flavio'nun içeriye çevirdiği top savunmadan sekip önünde kaldı, yakın mesafeden şutunda top az farkla auta gitti.38'de Trabzonspor yeniden gol için baskısını kurdu. Sol kanattan hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny topla birlikte ceza alanına girdi yakın mesafeden karşı karşıya vuruşunda Günay topu kornere çeldi. İlk devre 0-0 eşitlikle sona erdi.Konuk takımda teknik direktör Sa Pinto, Rashid yerine Vetrih ile ikinci devreye başladı. İki takım da gol pozisyonu yakalamakta güçlük çekerken tansiyon bazı bölümlerde yükseldi. Orta alandaki karşılıklı top kayıpları nedeniyle tempoda da durgunluk yaşandı.Trabzonspor'un devre arasında Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas bu maçı da boş geçmedi. Ligde Denizlispor ve Malatyaspor maçında ağları sarsan Yunan orta saha oyuncusu, Gaziantep FK karşısında da ağları buldu. 67. dakikada savunma arkasına Marlon'un gönderdiği topla ceza alanında buluşan Flavio kafayla ortaya çevirdi, Bakasetas topu ağlara gönderdi. Orta hakem Zorbay Küçük, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası golü verdi.Trabzonspor'un golü sonrasında Gaziantep FK baskısını arttırsa da aradığı pozisyonları ve golü bulamadı. Bordo mavililerde uzatma anlarında Nwakaeme gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Trabzonspor karşılaşmayı kazanmasını bildi.12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Medical ParkZorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan YemişkenUğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+2 Afobe)Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor): Dk. 60 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 57 Mirallas, Dk. 60 Vetrih, Dk. 61 Ricardo Sa Pinto, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy, Dk. 89 Maxim (Gaziantep Teknik Direktörü) (Gaziantep)