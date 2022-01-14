Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la anlaştı

Trabzonspor, altyapısında yetişen Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la anlaştı
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14 Ocak 2022 00:05
Ara transferin flaş ekibi Süper Lig lideri Trabzonspor, 4. imzasını da attırmak üzere.

Bordo mavili ekibin altyapısından yetiştirdiği isimlerden Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardığı belirtildi. Yusuf Erdoğan'ın 500 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olacağı ve oyuncunun sabah saatlerinde Trabzon'a gideceği belirtildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Erdoğan, 2017'de 1 milyon euro bonservis bedeliyle Bursaspor'a, 2 yıl sonra da bedelsiz olarak Kasımpaşa2ya transfer olmuştu.

Trabzonspor kış transfer döneminde geçtiğimiz günlerde Kouassi, Edin Visca ve Puchacz imzalarını duyurmuştu.

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