Stoperde bir ismi daha kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da Youte Kinkoue adı ön plana çıkıyor.
Fransa'da Le Havre forması giyen 22 yaşındaki stoper için transfer girişimi başlatıldı. Yapılan ilk teklif Le Havre tarafından düşük bulundu. Fransız kulübü gelecek vaat eden genç yıldızı için yüksek bir bonservis bekliyor.
Kinkoue'yi Almanya'dan Hoffenheim da istiyor. Hoffenheim'la da görüşen Kinkoue'nin iki kulüp arasında karar vereceği aktarıldı. Trabzonspor, Fransız stoperle de görüşecek.
Inter altyapısından çıkışlı olan Youte Kinkoue, geçen sezon Le Havre formasını 22 kez terletti.
Fransa'da Le Havre forması giyen 22 yaşındaki stoper için transfer girişimi başlatıldı. Yapılan ilk teklif Le Havre tarafından düşük bulundu. Fransız kulübü gelecek vaat eden genç yıldızı için yüksek bir bonservis bekliyor.
Kinkoue'yi Almanya'dan Hoffenheim da istiyor. Hoffenheim'la da görüşen Kinkoue'nin iki kulüp arasında karar vereceği aktarıldı. Trabzonspor, Fransız stoperle de görüşecek.
Inter altyapısından çıkışlı olan Youte Kinkoue, geçen sezon Le Havre formasını 22 kez terletti.
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