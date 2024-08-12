Trabzonspor'un yeni savunmacı hedefi

Trabzonspor, stoper bölgesini güçlendirmek için Le Havre'de forma giyen 22 yaşındaki Youte Kinkoue'yi gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'un yeni savunmacı hedefi
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12 Ağustos 2024 09:49
Stoperde bir ismi daha kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da Youte Kinkoue adı ön plana çıkıyor.

Fransa'da Le Havre forması giyen 22 yaşındaki stoper için transfer girişimi başlatıldı. Yapılan ilk teklif Le Havre tarafından düşük bulundu. Fransız kulübü gelecek vaat eden genç yıldızı için yüksek bir bonservis bekliyor.

Kinkoue'yi Almanya'dan Hoffenheim da istiyor. Hoffenheim'la da görüşen Kinkoue'nin iki kulüp arasında karar vereceği aktarıldı. Trabzonspor, Fransız stoperle de görüşecek.

Inter altyapısından çıkışlı olan Youte Kinkoue, geçen sezon Le Havre formasını 22 kez terletti.

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