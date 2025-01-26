Trabzonspor'un stoperde yeni hedefi Popov!

Trabzonspor, ara transfer dönemi başlamadan savunmanın merkezine net ve tecrübeli bir stoper almak istiyordu.



Fakat Stefan Savic'in geri dönmesi ve "Kendimi iyi hissediyorum. Trabzonspor'da kontratımı tamamlayacağım. Sezonun ilk bölümünde takımı yalnız bıraktığım için üzgünüm fakat ligin ikinci yarısı farklı olacak" sözleri, savunma planlamasını değiştirdi.



Bordo-Mavililer, daha genç ve satış potansiyeli yüksek olan bir savunmacıyı takıma kazandırmayı hedefliyor. Listedeki isimlerden biri; Denis Popov. Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki stoper, 3 kez ülkesinin milli formasını da terletti. 6 Ocak'ta kulübüyle 1 senelik yeni kontrat imzalayan Popov'un sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek.



SADECE KİEV'DE OYNADI



Kiev altyapısında yetişen ve profesyonel kariyerinde başka bir kulüpte oynamayan 1.86 boyundaki Popov, bu yıl 22 maça çıktı ve 2 gol attı. Şenol Güneş ve ekibinin sıcak baktığı Popov için temaslar başladı. Trabzonspor, farklı isimlerle de görüşmelerini devam ettirirken, Popov'un bonservis maliyetine göre süreç netleşecek. Popov transfer edilmesi halinde, Batagov ve Danylo Sikan'ın ardından Trabzonspor'un kadrosundaki 3. Ukraynalı futbolcu olacak.







