Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.



Trabzonspor, Edin Visca'nın ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası 2. dakikada penaltı kazandı. 4. dakikada topun başına Abdülkadir Ömür geldi ancak Adana Demirspor kalecisi Arijanet Muric, penaltıda gole izin vermedi. Topun oyun alanı dışına çıkması sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, mücadeleyi durdurdu ve VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Özgür Yankaya, penaltı sırasında Rassoul'un ceza sahası içine erken girdiğini tespit ederek Yaşar Kemal Uğurlu'yu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası penaltının tekrar edilmesi kararı verildi.



7. dakikada topun başına geçen Bruno Peres, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti.



Bordo mavililer, 12. dakikada Andreas Cornelius'un kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.



Djaniny Semedo, 61. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Trabzonspor, bu sezon ilk kez şehrin trafik plaka numarası olan 61'de gol buldu.



Adana Demirspor'da Matias Vargas, 75. dakikada frikikten skoru belirledi. Loic Remy, 90+3'te penaltı vuruşundan faydalanamadı.



4 hafta aradan sonra kazanan Trabzonspor, puanını 76 yaptı ve kalan 4 maçtan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.



Adana Demirspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 52 puanda kaldı. Adana Demirspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.



ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius ile oluşturdu.



Trabzonspor'da 1-1 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Avcı, Bakasetas ve Djaniny'i ise yedek soyundurdu.



Bu oyuncuların yerine Siopis, Abdülkadir Ömür ve Kouassi ilk 11'de sahaya çıktı.



VINCENZO MONTELLA'DAN 4 RÖTUŞ



Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.



Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga'ya şans verdi.



Akdeniz ekibinde geçen maçta ilk 11'de forma giyen Balotelli kırmız kart cezası, Stambouli ise sakatlığı nedeniyle bu maç kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha Sanuç yedek soyunurken Belhanda da ilk 18'de yer almadı.



Bu oyuncular yerine Deli, Bjarnason, Akintola ve Assombalonga ilk 11'de yer aldı.



TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU



Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu.



Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce maraton tribününde kartonlar ve afiş eşliğinde Adana Demirsporlu futbolcuları resmederek "On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" yazılı pankart açtı.



Her iki takımın oyuncuları da seremoniye yanlarında çocuklarla birlikte çıktı.



TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI



Tempolu başlayan maçın ikinci dakikasında Trabzonspor, penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Simon Deli'nin ceza sahası içinde Edin Visca'yı ittiğini belirterek beyaz noktayı gösterdi. Adana Demirsporlular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.



Penaltı için topun başına 4. dakikada Abdülkadir Ömür geçti. Penaltıda Arijanet Muric gole izin vermedi.



Topun oyun alanını terketmesinden sonra Yaşar Kemal Uğurlu oyunu durdurdu ve VAR hakemi Özgür Yankaya'yı dinledi. Özgür Yankaya, penaltı sırasında Rassoul'un ceza alanına erken girdiğini belirterek Uğurlu'yu incelemeye çağırdı. İncelemenin ardından Yaşar Kemal Uğurlu penaltının tekrar edilmesini istedi.



Tekrar penaltısı için topun başına gelen Bruno Peres, 7. dakikada Trabzonspor'u öne geçirdi. Kariyerinin ilk penaltı golünü atan Bruno Peres, ayrıca bordo mavili formayla da ilk kez fileleri havalandırdı.



ANDREAS CORNELIUS'TAN KAFA GOLÜ



Golden sonra Adana Demirspor oyun disiplinini bulamadan Trabzonspor ikinci golünü buldu.



12. dakikada Edin Visca'nın ortasına çok iyi yükselen Andreas Cornelius, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Danimarkalı golcü, ligde 14. kez gol atmayı başardı.



2-0'dan sonra Trabzonspor daha tedbirli ve savunma güvenliğini ön plana alan bir oyun tercih etti. Adana Demirspor ise tempoyu yükselterek tüm hatlarıyla farkı azaltacak golü aramaya başladı.



BRUNO PERES SAKATLANDI



Trabzonspor'da Bruno Peres, 25. dakikada Rassoul ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, 5 dakika kendini denedikten sonra değişiklik istedi. Aşil tendonunda sakatlığı bulunan Peres, sedyeyle soyunma odasına gitti ve yerine Ahmetcan oyuna girdi. Ahmetcan'ın stopere geçmesiyle birlikte maça stoper başlayan Dorukhan ise sağ beke kaydı.



BJARNASON DİREĞE TAKILDI



Adana Demirspor, ikinci yarının son bölümünde iki kez gole yaklaştı. Yunus Akgün'ün şutunda Uğurcan köşeye çok iyi uzanarak topu kornere çeldi. Birkir Bjarnason'un şutu ise direkten döndü.



UĞURLU ERKEN BİTİRİP GERİ ÇAĞIRDI



İlk yarıya 6 dakika uzatma ekleyen Yaşar Kemal Uğurlu, 4. dakikada devre düdüğünü çaldı. 30 saniye sonra sürenin farkına varan Uğurlu, soyunma odası tüneline giden futbolcuları geri çağırdı ve özür diledi. 2 dakika daha oynandıktan sonra ilk yarı sona erdi.



DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADILAR



İkinci yarıya her iki takım da değişikliklerle başladı. Adana Demirspor'da sarı kartlı Simon Deli yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna girdi. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yerine Bakasetas, Kouassi yerine Djaniny Semedo oyuna dahil oldu.



Adana Demirspor ikinci yarıya tüm riskleri alarak farkı azaltma isteğiyle başladı. Trabzonspor ise kontrataklarla etkili oldu.



DJANINY SEMEDO, 61'TE 3 YAPTI



Cornelius, Djaniny ve Visca üçlüsüyle ileride kalan Trabzonspor, etkili ataklar yapmaya başladı. Adana Demirspor savunmasındaki boşlukları iyi değerlendiren Trabzonspor, 61. dakikada Cornelius ve Djaniny ortaklığıyla golü buldu.



Djaniny, soldan gelip topu merkeze taşıdı. Ceza yayına gelmeden önce pasını sağ kanattaki Cornelius'a aktardı. Cornelius'un ara pasıyla kaleci Muric ile karşı karşıya kalan Djaniny, ilk şutunda kaleciyi geçemedi ancak dönen topu takip edip fileleri havalandırdı.



MATIAS VARGAS FRİKİKTEN ATTI



Adana Demirspor, 3-0'dan sonra da aynı istekle hücum etmeye devam etti. Trabzonspor kalesinde ortalarla tehlikeler yaratan Adana Demirspor, 75. dakikada Matias Vargas'ın serbest vuruştan attığı golle farkı 2'ye indirdi.



Yunus Akgün'e ceza sahası çizgine santimler kala yapılan faul için topun başına geçen Vargas, plase vuruşla ağları havalandırdı. Adana Demirspor'un yıldızı, bu sezon 2 kez frikik golü atan ilk futbolcu oldu.



REMY PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI



Adana Demirspor kalan dakikalarda da baskısını sürdürdü. Maçın son anlarında ilk kez Adana Demirspor forması giyen Loic Remy ile gole çok yaklaşan ev sahibi, bu fırsattan yararlanamadı.



Loic Remy, 90+3'de bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı.



ŞAMPİYONLUĞA "1" KALDI



Trabzonspor, son anlarda tedbirli bir oyunla şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan aldı ve gelecek hafta evinde oynayacağı Antalyaspor maçında 1 puan alması halinde de şampiyonluğunu ilan edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca, Deli ile girdiği mücadelede yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Muric doğru köşeye uzanarak topu çıkardı, ardından defans topu kornere attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı atışı sonrası topu uzaklaştıran Akintola'nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının yeniden atılması karanını verdi. 7 dakikada Peres'in kullandığı atışta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

12. dakikada misafir takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta son çizgiye inen Visca'nın ortasında kale sahası içinde yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci ağlarla buluştu: 0-2

17. dakikada Hamsik'in pasıyla topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı civarında vuruşunda kaleci Muric topa hakim oldu.

20. dakikada sağ kanattan Gökhan İnler'in ceza sahasının soluna uzun pasında topla buluşan Vargas'ın kafa vuruşunda kale sahası içinde Assombalonga yetişemeyince top, kaleci Uğurcan Çakır'ın kontrolünde dışarı çıktı.

24. dakikada Assombalonga'nın sol kanattan pasında ceza sahası içinde göğsüyle topu kontrol eden Yunus Akgün'ün topu indikten sonraki vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

26. dakikada Kouassi'nin sol kanatta ceza sahası içinde son çizgiden geriye çıkardığı topa Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

36. dakikada Samet Akaydın'ın ceza sahası içine uzun pasında Vargas'ın ayak içiyle önüne çıkardığı topla buluşan Yunus Akgün'ün sol ayağının dışıyla yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, son anda uzanarak topu dışarı çeldi.

39. dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda top direkten döndü.

45+4 dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ancak maçı uzattığı 6 dakikadan erken bitirdiğini fark edince oyuncuları geri çağıran Uğurlu, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın kale alanına gönderdiği topu defansta Hamsik kornere attı.

56. dakikada Bjarnason'un pasında topla buluşan Vargas'ın ceza sahasındaki Akintola'ya ortasında top dışarı çıktı.

59. dakikada ceza alanına giren Assombalonga'nın aldığı pasta topla buluşmadan pozisyonunu bozarak topla buluşmadan topun dışarı çıkmasını sağladı.

61. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Cornelius ile paslaşarak ceza sahasına giren Djaniny'in vuruşunda kaleci Muric topu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu önünde bulan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

75. dakikada Adana Demirspor maçta ilk golüne ulaştı. Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla ceza yayı içinde kazanılan serbest atışı kullanan Vargas'ın vuruşunda top sol üst çaprazdan ağlarla buluştu: 1-3

84. dakikada Remy penaltı noktasında buluştuğu topa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Samet Akaydın, Ahmetcan Kaplan ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Remy'nin kullandığı penaltı atışında top direkten dışarı çıktı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Rassoul (Dk. 70 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Bjarnason (Dk. 88 Dokovic), Akintola (Dk. 70 Erhun Aksel Öztümer), Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga (Dk. 83 Remy)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 30 Ahmetcan Kaplan), Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 88 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Bakasetas), Visca (Dk. 79 Yusuf Erdoğan), Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Cornelius

Goller: Dk. 7 Peres, Dk. 12 Cornelius, Dk. 61 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 75 Vargas (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Deli (Adana Demirspor), Dk. 86 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)









