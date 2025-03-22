Süper Lig'de geride kalan 28 hafta sonunda Trabzonspor'un skor yükünü çeken iki ismi Simon Banza ile Muhammed Cham oldu.
Bu sezon sergilediği performans ile beklentilerin altında kalan Trabzonspor, hücum hattında ligin en iyi performans gösteren takımlarından birisi oldu. Bu sezon milli araya kadar toplam 43 gol kaydeden bordo-mavililer, ligin en golcü takımları arasında 6'ncı sırada yer aldı. Karadeniz ekibi 11 golü sağ ayakla 11 golü sol ayakla, 8 golü kafa ile, 5 golü ise penaltıdan kaydederken bu sezon frikikten gol bulamadı.
LİGİN EN GOLCÜ DÖRDÜNCÜ İKİLİSİ
Trabzonspor'da skor katkısı en yüksek oyuncuları Simon Banza 17 gol 3 asist ile 20 gole, Muhammed Cham ise 4 gol 7 asist ile 11 gole katkı sağladı. İkili toplamda 31 gole katkı sağlayarak Galatasaray'da Osimhen-Barış Alper, Fenerbahçe'de En Nesyri-Dzeko ve Başakşehir'de Piatek-Figueiredo ikililerinin ardından bu sezon süper ligin en golcü dördüncü ikilisi oldular.
BANZA'NIN İSTİKRARI
Bordo-mavililerin sezon başında renklerine bağladığı Simon Banza bu sezon ilk maçına Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta çıkarken, sadece 3'üncü hafta erteleme maçı olan Kayserispor maçında forma giyememişti.
Muhammed Cham ise bu sezon ilk maçına ligin ilk yarısında 4'üncü hafta Eyüpspor deplasmanında sahaya çıkarken oyuna sonradan girip sadece 1 dakika süre almıştı. Cham, 5'inci haftada oynanan Beşiktaş maçında 10 dakika süre alan Cham tıpkı Banza gibi erteleme maçı olan Kayserispor maçında kural gereği forma giyememişti. Cham ilk kez 90 dakika Gaziantep FK deplasmanında sahada kalmıştı.
Trabzonspor'un hücumda en etkili isimleri; Banza ile Cham
Ligde geride kalan 28 hafta sonunda Trabzonspor'un skor yükünü çeken iki ismi Simon Banza ile Muhammed Cham oldu.
Son güncelleme 22 Mart 2025 14:26
Süper Lig'de geride kalan 28 hafta sonunda Trabzonspor'un skor yükünü çeken iki ismi Simon Banza ile Muhammed Cham oldu.
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