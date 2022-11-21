Trabzonspor'un hedefi: 3 milyon euro!

Stat isim sponsorluğu konusunu henüz çözüme kavuşturamayan Trabzonspor Yönetimi, lig başlayana kadar resmi açıklamayı yapmak istiyor.



Konuyla bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu ilgilenirken, özellikle uluslararası birkaç firmayla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



Bordo-Mavililer'in hedefi; senelik 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama stat isim sponsorluğunu gerçekleştirmek.





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