Trabzonspor'un hedefi: 3 milyon euro!

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasını lig yeniden başlayana kadar çözmeyi hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un hedefi: 3 milyon euro!
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21 Kasım 2022 10:06
Stat isim sponsorluğu konusunu henüz çözüme kavuşturamayan Trabzonspor Yönetimi, lig başlayana kadar resmi açıklamayı yapmak istiyor.

Konuyla bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu ilgilenirken, özellikle uluslararası birkaç firmayla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Bordo-Mavililer'in hedefi; senelik 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama stat isim sponsorluğunu gerçekleştirmek.

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