Trabzonspor'un dikkat çeken performansı!

Trabzonspor, dış sahada 21 maçlık seriyle rekor kırdı. Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra geriye düştüğü 7 lig karşılaşmasından puan çıkartırken, kolay kolay kaybetmeyen bir takım haline geldi. Fırtına, tecrübeli hoca yönetiminde çıktığı 38 maçta sadece 3 kez yenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un dikkat çeken performansı!
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25 Eylül 2021 13:08
Konya'da namağlup unvanını koruyan Trabzonspor, geçen sezondan bu yana ligde 18 maçtır kaybetmiyor. Deplasmanda ise kulüp rekoru kırıldı. Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Fırtına, 21 maçlık seriye ulaşıp, tarih yazdı. Bir diğer önemli nokta ise; Karadeniz ekibinin geriye düştüğü maçları bir şekilde geri çevirmesi... Geçen sezon geriden gelip Beşiktaş ve Rize'yi mağlup eden Trabzonspor; Antalya, Göztepe ve Kayseri karşılaşmalarından puan çıkartmıştı.

3 yenilginin 2'si derbi

Bu sezon ise Galatasaray derbisinde 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren Bordo-Mavililer, 10 kişi oynadığı Konyaspor önünde 2-1'den maçı çevirip, zorlu deplasmandan beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay kaybetmeyen bir takım haline dönüşen Bordo-Mavililer, tecrübeli hoca ile çıktığı toplam 38 lig maçında sadece 3 kez mağlubiyet gördü. Bu maçlar geçen sezonki Galatasaray (0-2), Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor (1-3) karşılaşmalarıydı.


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