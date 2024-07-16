Trabzonspor'un canını sıkan Szalai gelişmesi

Trabzonspor'un istediği Attila Szalai transferi maliyeti nedeniyle dururken Suudi Arabistan ekipleri yine devreye girdi.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'un canını sıkan Szalai gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2024 12:01
Trabzonspor gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için transfer arayışlarını sürdürürken stoper için gündeme Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai gelmişti.

Yapılan görüşmeler sonucunda maliyet nedeniyle transfer durmuştu.

ARAPLAR DEVREYE GİRDİ

Bordo mavililerin bekleyişe geçtiği Szalai için Suudi Arabistan'dan bazı takımların devreye girdiği kaydedildi.

Trabzonspor geçtiğimiz haftalarda oyuncuyla her konuda anlaşmış, Hoffenheim'la da kiralık kontrat konusunda el sıkışılmıştı. Fakat Alman kulübünde yaşanan başkan değişikliği sonrası kontrattaki satın alma maddesi için daha yüksek bir rakam talep edilmesi nedeniyle görüşmeler durma noktasına gelmişti. (Kuzey Ekspres) 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery