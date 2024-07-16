Trabzonspor'un canını sıkan Szalai gelişmesi

Trabzonspor gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için transfer arayışlarını sürdürürken stoper için gündeme Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai gelmişti.
Yapılan görüşmeler sonucunda maliyet nedeniyle transfer durmuştu.
ARAPLAR DEVREYE GİRDİ
Bordo mavililerin bekleyişe geçtiği Szalai için Suudi Arabistan'dan bazı takımların devreye girdiği kaydedildi.
Trabzonspor geçtiğimiz haftalarda oyuncuyla her konuda anlaşmış, Hoffenheim'la da kiralık kontrat konusunda el sıkışılmıştı. Fakat Alman kulübünde yaşanan başkan değişikliği sonrası kontrattaki satın alma maddesi için daha yüksek bir rakam talep edilmesi nedeniyle görüşmeler durma noktasına gelmişti. (Kuzey Ekspres)
Yapılan görüşmeler sonucunda maliyet nedeniyle transfer durmuştu.
ARAPLAR DEVREYE GİRDİ
Bordo mavililerin bekleyişe geçtiği Szalai için Suudi Arabistan'dan bazı takımların devreye girdiği kaydedildi.
Trabzonspor geçtiğimiz haftalarda oyuncuyla her konuda anlaşmış, Hoffenheim'la da kiralık kontrat konusunda el sıkışılmıştı. Fakat Alman kulübünde yaşanan başkan değişikliği sonrası kontrattaki satın alma maddesi için daha yüksek bir rakam talep edilmesi nedeniyle görüşmeler durma noktasına gelmişti. (Kuzey Ekspres)