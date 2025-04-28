Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3'te 3 yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı ve puanını 45'e çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3'te 3 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2025 16:26

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3'te 3 yaparak, puanını 45'e çıkardı. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan bordo-mavililer, kupada finale adını yazdırırken, Süper Lig'de de kazanmaya devam etti.

Sahasında Alanyaspor'u 4-3'lük skorla mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de Şubat 2020'den (5-2 Rizespor) bu yana en gollü iç saha galibiyetini almış oldu. Karadeniz ekibi aynı zamanda, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut (10) çektiği maçı Alanyaspor karşısında oynadı.

ZUBKOV SON 5 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

İç sahada görev yaptığı son 5 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan (5 gol 2 asist) Oleksandr Zubkov, Tasos Bakasetas'tan (2021) bu yana en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alanyaspor 1 gol 1 asist, Çaykur Rizespor 2 gol, Göztepe 1 gol, Hatayspor 1 gol, Gaziantep FK 1 asist)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan bordo-mavili oyunculara 2 gün izin verildiği ve bu maçın hazırlıklarına 30 Nisan Çarşamba günü başlanacağı kaydedildi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.